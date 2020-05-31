Borussia Mönchengladbach 4-1 Union Berlin | MAÇ ÖZETİ İZLE - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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4-1 Union | MAÇ ÖZETİ İZLE

Borussia Mönchengladbach 4-1 Union Berlin | MAÇ ÖZETİ İZLE

'nın 29. haftasında ve Union , Borussia Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte karşılaşmanın özeti...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen , kısa süre önce yeniden başlamış ve nefes kesen mücadeleler oynanmıştı. 29. haftada da , sahasında Union 'i ağırladı. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Borussia Mönchengladbach'ın golleri Florian Neuhaus 17', Marcus Thuram 41' 59' ve Plea'dan 81'de geldi.

'in tek golünü 50. dakikada Sebastian Andersson kaydetti.

Bu sonuçla Mönchengladbach, puanını 56'ya çıkartarak maç fazlasıyla ligde 3. sıraya yerleşti. Union Berlin ise 31 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

Mönchengladbach, gelecek hafta Freiburg deplasmanına konuk olacak. Union Berlin ise evinde Schalke 04'ü konuk edecek.

  1. 31.05.2020
  2. Güncelleme: 31.05.2020 19:23
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