Borussia Mönchengladbach 4-1 Union Berlin | MAÇ ÖZETİ İZLE
Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach ve Union Berlin, Borussia Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte karşılaşmanın özeti...
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Almanya Bundesliga, kısa süre önce yeniden başlamış ve nefes kesen mücadeleler oynanmıştı. 29. haftada da Borussia Mönchengladbach, sahasında Union Berlin'i ağırladı. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Borussia Mönchengladbach'ın golleri Florian Neuhaus 17', Marcus Thuram 41' 59' ve Plea'dan 81'de geldi.
Union Berlin'in tek golünü 50. dakikada Sebastian Andersson kaydetti.
Bu sonuçla Mönchengladbach, puanını 56'ya çıkartarak maç fazlasıyla ligde 3. sıraya yerleşti. Union Berlin ise 31 puanla 14. sırada kendine yer buldu.
Mönchengladbach, gelecek hafta Freiburg deplasmanına konuk olacak. Union Berlin ise evinde Schalke 04'ü konuk edecek.
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 19:23
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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