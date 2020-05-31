Paderborn - Borussia Dortmund hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Bundesliga'da heyecan 29. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Ligde dibe demirleyen Padeborn sahasında zorlu rakibi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Başlama düdüğü 19:00'da çalacak mücadele öncesi Borussia Dortmund'un 57, Paderborn'un ise 19 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

PADERBORN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Benteler Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak.

MUHTEMEL 11'LER

PADERBORN: Zingerle, Drager, Hunemeier, Schonlau, Collins, Holtmann, Ritter, Vasiliadis, Antwi-Adjej, Srbeny, Mamba

BORUSSİA DORTMUND: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Emre Can, Delaney, Guerreiro, Brandt, Hazard, Sancho

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Paderborn, Borussia Dortmund'a rakip olduğu beş resmi maçta galibiyet alamadı (2B 3M).

Borussia Dortmund'un Bundesliga tarihinde Bayern Münih'in (%25) ardından en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Paderborn (%33).

Bundesliga'da dokuz maçtır galip gelemeyen Paderborn (4B 5M), son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Paderborn, bu sezon Bundesliga'da oynanan 28 haftanın ardından 19 puana sahip. Lig tarihinde aynı durumda bulunup kümede kalmayı başaran tek takım Hamburg (1986/87; üç puanlı sisteme göre hesaplandığında).

Bundesliga''nın ikinci yarısında oynadığı beş iç saha maçında sadece bir puan toplayan Paderborn, son galibiyetini Aralık 2019'da aldı (2-1 vs Frankfurt).

Bundesliga'da çıktığı son maçta Bayern Münih'e mağlup olan Dortmund, daha önceki altı karşılaşmada yenilmemişti.

Son Bundesliga maçında gol atamayan Dortmund (0-1 vs Bayern Münih), Mart 2015'ten bu yana iki maçlık bir seri yaşamıyor.

Bundesliga'nın son yedi haftasında en az gol yiyen takım Borussia Dortmund (2).

Borussia Dortmund, Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son altı maçın birini kazanabildi (1B 4M).