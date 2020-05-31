Paderborn - Borussia Dortmund hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Paderborn - Borussia Dortmund hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Paderborn - hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Paderborn - Borussia Dortmund hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Corona virüsü tedbirleri sonrası ilk başlayan lig olan 'da heyecan 29. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Ligde son sırada yer alan Padeborn, sahasında 'u ağırlıyor. yenilgisiyle şampiyonluk yarışından kopan sarı-siyahlılar, en azından 2. sırada ligi tamamlamak istiyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadelenin takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Bundesliga'da heyecan 29. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Ligde dibe demirleyen Padeborn sahasında zorlu rakibi 'u konuk ediyor. Başlama düdüğü 19:00'da çalacak mücadele öncesi Borussia Dortmund'un 57, Paderborn'un ise 19 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti. Mücadelenin takibini haberimizden yapabilirsiniz.

PADERBORN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Benteler Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak.

MUHTEMEL 11'LER

PADERBORN: Zingerle, Drager, Hunemeier, Schonlau, Collins, Holtmann, Ritter, Vasiliadis, Antwi-Adjej, Srbeny, Mamba

BORUSSİA DORTMUND: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Emre Can, Delaney, Guerreiro, Brandt, Hazard, Sancho

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Paderborn, Borussia Dortmund'a rakip olduğu beş resmi maçta galibiyet alamadı (2B 3M).

Borussia Dortmund'un Bundesliga tarihinde 'in (%25) ardından en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Paderborn (%33).

Bundesliga'da dokuz maçtır galip gelemeyen Paderborn (4B 5M), son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Paderborn, bu sezon Bundesliga'da oynanan 28 haftanın ardından 19 puana sahip. Lig tarihinde aynı durumda bulunup kümede kalmayı başaran tek takım Hamburg (1986/87; üç puanlı sisteme göre hesaplandığında).

Bundesliga''nın ikinci yarısında oynadığı beş iç saha maçında sadece bir puan toplayan Paderborn, son galibiyetini Aralık 2019'da aldı (2-1 vs Frankfurt).

Bundesliga'da çıktığı son maçta Bayern Münih'e mağlup olan Dortmund, daha önceki altı karşılaşmada yenilmemişti.

Son Bundesliga maçında gol atamayan Dortmund (0-1 vs Bayern Münih), Mart 2015'ten bu yana iki maçlık bir seri yaşamıyor.

Bundesliga'nın son yedi haftasında en az gol yiyen takım Borussia Dortmund (2).

Borussia Dortmund, Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son altı maçın birini kazanabildi (1B 4M).

  1. 31.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paderborn - Borussia Dortmund hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA