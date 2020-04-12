Bayern Münih'te Miroslav Klose sürprizi!

Corona virüsü nedeniyle futbola ara veren Almanya'da Bundesliga ve Bundesliga 2'nin en geç 9 Mayıs'ta yeniden başlayacağı konuşulurken, maçlarda görev yapacak hakemlerle ilgili de yeni düzenlemelere gidiliyor. Bild'de yer alan habere göre Almanya Futbol Federasyonu, hakemlerin çalışma düzeniyle ilgili çok önemli değişiklikler yapacak. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)