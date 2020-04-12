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12 Nisan 2020, Pazar
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'te sürprizi!

Bayern Münih'te Miroslav Klose sürprizi!

'in U17 takımını çalıştıran Polonya asıllı eski Alman futbolcu 'nin kulübün teknik ekibinde yer alacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bundesliga ekiplerinden yönetimde ve teknik ekipte eski oyuncularına yer açmaya devam ediyor. Polonya asıllı eski yıldız uzun yıllar formasını giydiği Bavyera ekibinde futbol kariyerini noktaladıktan sonra U17 takımını çalıştırmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Bayern'le olan sözleşmesini 2023'e kadar uzatan teknik direktör Hansi Flick, eski yıldızın teknik ekipte yer alacağının sinyallerini verdi.

Flick, "Miroslav'ı uzun zamandır tanıyorum. Çok iyi ve sempatik birisi. Ekibimiz için de harika bir koz olacaktır" ifadelerini kullandı.

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  1. 12.04.2020
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