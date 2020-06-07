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07 Haziran 2020, Pazar
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Bayern Münih patladı

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Bundesliga'da maçlar nefes kesti.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Bundesliga'da maçlar nefes kesti. Lider B. Münih deplasmanda Leverkusen'i 4-2'yle yıktı. Leipzig son anlarda yediği golle Padernborn'la 1-1 berabere kaldı. Diğer maçlar: Frankfurt-Mainz: 0-2, Düsseldorf- Hoffenheim: 2-2.

  1. 7.6.2020
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