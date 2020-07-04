Sane Bayern’de

Bundesliga takımı Bayern Münih, Premier Lig ekibi M. City'de forma giyen Alman futbolcu Leroy Sane'yi kadrosuna dahil etti. 24 yaşındaki Sane ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığı, futbolcunun gelecek haftadan itibaren Münih'te yeni sezona hazırlanmaya başlayacağı belirtildi. Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Sane'nin Münih'e gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, Alman futbolcunun kalitesini son yıllarda kanıtladığını söyledi.

HEDEFLERİME ÇOK UYGUN

Tecrübeli kanat oyuncusu da Bayern Münih'in büyük ve hedefleri bulunan bir takım olduğunu, bu hedeflerin kendisine uyduğunu kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ile şampiyonluklar yaşamak istediğini, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. 2016'da Schalke 04'ten Manchester City'ye transfer olan Leroy Sane, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Sane, City formasıyla 135 maçta 39 gol attı.