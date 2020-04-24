Schalke'den flaş Ozan Kabak kararı! Bu rakam gelirse satılacak
Alman ekibi Schalke 04'te gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesini süsleyen milli stoper Ozan Kabak hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mali olarak kötü etkilenen Alman temsilcisinin, genç oyuncuyu satabileceği ifade edildi. İşte o rakam ve detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'la ilgili flaş bir iddia gündeme taşındı. Bild'de yer alan habere göre Schalke, corona virüsü salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak için sakatlıktan dönen genç stoperi satabilir...
8 haftadır sakatlığı nedeniyle tedavi gören Ozan Kabak'ın yeniden topla çalışmalara başladığının bildirildiği haberde, oyuncunun beklenenden daha önce döndüğüne dikkat çekildi. Öte yandan gazete milli yıldız için, "Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında" ifadelerini kullandı. Stuttgart'tan 15 milyon Euro karşılığında Schalke 04'e gelen Ozan Kabak'ın, o dönem yine Bayern Münih tarafından da istendiğine dikkat çekildi.
45 MİLYON EURO'YA YAKIN BİR TEKLİF GELİRSE SATILACAK
Bild, milli defans oyuncusunun sözleşmesinde 2021'den itibaren yaklaşık 45 milyon Euro'luk bir çıkış opsiyonunun bulunduğunu açıklarken, Schalke'nin bu yaz belirtilen rakama yakın bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmayı planladığı kaydedildi.
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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