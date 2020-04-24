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24 Nisan 2020, Cuma
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'den flaş kararı! Bu rakam gelirse satılacak

Schalke'den flaş Ozan Kabak kararı! Bu rakam gelirse satılacak

Alman ekibi 04'te gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesini süsleyen milli stoper hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mali olarak kötü etkilenen Alman temsilcisinin, genç oyuncuyu satabileceği ifade edildi. İşte o rakam ve detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga ekiplerinden 04 forması giyen milli futbolcu 'la ilgili flaş bir iddia gündeme taşındı. Bild'de yer alan habere göre Schalke, corona virüsü salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak için sakatlıktan dönen genç stoperi satabilir...

8 haftadır sakatlığı nedeniyle tedavi gören Ozan Kabak'ın yeniden topla çalışmalara başladığının bildirildiği haberde, oyuncunun beklenenden daha önce döndüğüne dikkat çekildi. Öte yandan gazete milli yıldız için, "Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında" ifadelerini kullandı. Stuttgart'tan 15 milyon Euro karşılığında Schalke 04'e gelen Ozan Kabak'ın, o dönem yine tarafından da istendiğine dikkat çekildi.

45 MİLYON EURO'YA YAKIN BİR TEKLİF GELİRSE SATILACAK

Bild, milli defans oyuncusunun sözleşmesinde 2021'den itibaren yaklaşık 45 milyon Euro'luk bir çıkış opsiyonunun bulunduğunu açıklarken, Schalke'nin bu yaz belirtilen rakama yakın bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmayı planladığı kaydedildi.

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  1. 24.04.2020
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