Busenaz Sürmeneli ve Abdullah Öztürk Trabzonlu gençlere rol model oldu

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün, Trabzonlu sporculara rol model olduğunu söyledi.

Öztürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle Trabzon'da son yıllarda çok ciddi spor yatırımları yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirtti.

Trabzon'un spor şehri olduğunu vurgulayan Öztürk, kentteki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde (SEM) çok ciddi sporcular yetiştiğini aktardı.

Öztürk, Trabzon'da TOHM ve SEM'de toplam 160 sporcunun olimpiyatlara hazırlandığını ifade ederek, "Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 4 Trabzonlu sporcuyla katıldık, 2 altın madalya aldık. Sporcularımızın başarılarından dolayı çok gururlu ve mutluyuz. Ülkemizin bayrağını dalgalandırdılar. Sporcularımızın başarılarıyla hem şehrimizi hem de ülkemizi onure ettik." dedi.

Hemen hemen bütün branşlarda sporcu yetiştirdiklerine dikkati çeken Öztürk, "Trabzon'da aktif olarak sporun içerisinde bulunan kişi sayısı çok fazla. 270'e yakın kulübümüz var. Velilerimiz de spora ve çocuklarına yapılan yatırımdan oldukça memnun. Onlar da çocuklarına olan desteklerini artırdılar." diye konuştu.