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Masa tenisi tek erkeklerde Ali Öztürk çeyrek finale yükseldi

Masa tenisi tek erkeklerde Ali Öztürk, ikinci maçında Mısırlı Zenaty'yi 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:15
Masa tenisi tek erkeklerde Ali Öztürk çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkekler (Sınıf 5) D Grubu'nda Ali Öztürk, Mısırlı Ayman Kamal Zenaty'yi 3-0 yenerek tur atladı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ali Öztürk, Zenaty ile karşılaştı.

Milli sporcu, oyunlardaki ikinci maçında 11-4, 11-8 ve 11-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 galip geldi.

İlk karşılaşmasını Alman Valentin Baus'a 3-2 kaybeden Ali, bir galibiyet, bir mağlubiyetle grup ikincisi olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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