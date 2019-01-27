Aksaray'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası, tamamlandı.

Aksaray Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyonada, 40 kulüpten 169 sporcu yarıştı.

Yarışlar serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık disiplinlerinde yapıldı.

Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönen milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, şampiyonayı altın madalya ile tamamladı.

Beytullah Eroğlu; erkekler 50 metre yarışlarında serbest, kelebek, kurbağalama ve sırtüstü yüzme kategorileri ile 100 metre serbest stilde şampiyon oldu.

Sümeyye Boyacı ise kadınlar 50 metre yarışlarında sırtüstü ve serbest kategorisi ile 100 metre serbest stilde şampiyonluğa ulaştı.

Sevilay Öztürk de kadınlar 50 metre yarışlarında kelebek kategorisinde altın madalya elde etti.

Dereye giren sporculara, Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan madalyalarını verdi.

Türkiye Şampiyonası'nda kazandığı 5 altın madalya ile dikkati çeken mili sporcu Beytullah Eroğlu, 2019 Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyalar ile döneceklerine inandığını söyledi.

Diğer milli sporcular Sümeyye ve Sevilay ile birlikte bu müsabakada büyük başarılara imza attıklarını aktaran Eroğlu, "Burada mili sporcular olarak güzel dereceler elde ettik. Arkadaşlarım derecelerini iyi korudular. Milli takım olarak bu kez çok geniş ve güçlü bir kadro ile 2019 Dünya Şampiyonası'na ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacağız. Bu şampiyonalardan üçümüz de madalya bekliyoruz." diye konuştu.

Beytullah Eroğlu, daha çok engelli sporcuya ihtiyaç olduğunu ve engellilerin evlerinden çıkması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şampiyonadan çok memnunum. Rekor katılım ile bitirdik ama daha çok engelli sporcuya ihtiyacımız var. Hala maalesef engellilerimiz evlerinden çıkmıyor. Onların bir an önce evlerinden çıkması ve antrenman yapması, çalışması ve buralarda olması gerekiyor. Onların yeri burası ve buranın onlara çok şey katacağından eminim. Bütün engellileri spora davet ediyorum."