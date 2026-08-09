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Voleybolda büyük onur

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Türk voleyboluna sağladıkları katkılar nedeniyle 14 Ekim’de Roma’da düzenlenecek 2026 Euro-Mediterranean Excellence Award töreninde 2. kez ödüllendirilecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Voleybolda büyük onur

Uluslararası kamuoyunda "Akdeniz'in Oscarları" olarak anılan ve spor, kültür, diplomasi, medya ile kamu yaşamında uluslararası başarılarıyla öne çıkan isimleri bir araya getiren Euro-Mediterranean Excellence Award 14 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek. Organizasyon Komitesi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin Türk voleybolunu dünya zirvesine taşıyan katkıları ve sporun evrensel değerlerinin yaygınlaşmasına sağladıkları destek nedeniyle 2026 Euro-Mediterranean Excellence Award ile bir kez daha onurlandırılacağını açıkladı.

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