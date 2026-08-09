CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol İlk rakip Letonya

İlk rakip Letonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’ndaki ilk sınavında 21 Ağustos’ta Letonya ile kozlarını paylaşacak. Tüm maçlar saat 19.00’da başlayacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
İlk rakip Letonya

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın maç programı ve turnuva tarihleri netleşti. Organizasyona son şampiyon unvanıyla katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grup etabında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, grup maçlarını başarıyla tamamlayarak şampiyonluk yolunda ilerlemeyi hedefliyor. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 21 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlenecek.

ROL MODEL OLDUK

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takımların ve kulüplerin ulaştığı seviyeye dikkat çekerken, asıl hedeflerinin başarıyı sürdürülebilir hale getirmek olduğunu söyledi. Voleybolun artık Türkiye'de bir rol model haline geldiğini söyleyen başkan Üstündağ, 2023'ten sonra spora olan ilginin büyük bir ivme kazandığını dile getirdi. Ailelerin çocuklarını voleybola yönlendirdiğini belirten Üstündağ, federasyon olarak burs destekleriyle bu süreci kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

MİLLİLERİMİZ ÜNVANINI KORUMA PEŞİNDE

Organizasyona son şampiyon ünvanıyla katılacak Filenin Sultanları, grup etabında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi!
G.Saray'dan orta sahaya bir takviye daha!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Terörsüz Türkiye için 12 maddelik teklif komisyondan geçti tek madde değişti! Soruşturma ve cezalar hangi şartlarda ertelenecek?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da maç öncesi transfer zirvesi!
F.Bahçe'den Berke Özer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! 10:21
G.Saray'dan orta sahaya bir takviye daha! G.Saray'dan orta sahaya bir takviye daha! 09:29
G.Saray'dan acil transfer kararı! İşte Okan Buruk'un yeni orta sahası G.Saray'dan acil transfer kararı! İşte Okan Buruk'un yeni orta sahası 09:12
G.Saray Villarreal'e mağlup oldu! G.Saray Villarreal'e mağlup oldu! 01:05
F.Bahçe'ye Lukaku müjdesi! Yıldırım'a görüştü F.Bahçe'ye Lukaku müjdesi! Yıldırım'a görüştü 01:05
G.Saray taraftarının tepkisi sürüyor! G.Saray taraftarının tepkisi sürüyor! 01:05
Daha Eski
Okan Buruk maçın başında kırmızı kart gördü! Okan Buruk maçın başında kırmızı kart gördü! 01:05
F.Bahçe'den ters köşe golcü bombası! F.Bahçe'den ters köşe golcü bombası! 01:05
Fatih Tekke'den Salah açıklaması! Fatih Tekke'den Salah açıklaması! 01:05
Jübile maçında Göztepe, Trabzonspor'u yendi Jübile maçında Göztepe, Trabzonspor'u yendi 01:05
G.Saray'da transfer gelişmesi! Anlaşma sağlandı G.Saray'da transfer gelişmesi! Anlaşma sağlandı 01:05
Trabzonspor'da yeni transfer korkuttu! Devam edemedi Trabzonspor'da yeni transfer korkuttu! Devam edemedi 01:04