İlk rakip Letonya

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın maç programı ve turnuva tarihleri netleşti. Organizasyona son şampiyon unvanıyla katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grup etabında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, grup maçlarını başarıyla tamamlayarak şampiyonluk yolunda ilerlemeyi hedefliyor. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 21 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlenecek.

ROL MODEL OLDUK

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takımların ve kulüplerin ulaştığı seviyeye dikkat çekerken, asıl hedeflerinin başarıyı sürdürülebilir hale getirmek olduğunu söyledi. Voleybolun artık Türkiye'de bir rol model haline geldiğini söyleyen başkan Üstündağ, 2023'ten sonra spora olan ilginin büyük bir ivme kazandığını dile getirdi. Ailelerin çocuklarını voleybola yönlendirdiğini belirten Üstündağ, federasyon olarak burs destekleriyle bu süreci kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

MİLLİLERİMİZ ÜNVANINI KORUMA PEŞİNDE

Organizasyona son şampiyon ünvanıyla katılacak Filenin Sultanları, grup etabında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.