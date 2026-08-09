Halkbank iddialı geliyor

Halkbank yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibi, altyapısından yetişen genç pasör Ömercan Burak Karahan ile sözleşme uzatırken, libero Umut Özdemir de yeni sezonda mavi-beyazlı formayı giyecek. Halkbank ayrıca libero Umut Özdemir'in de sözleşmesini yeniledi. Yetkililer, mavi-beyazlılarda transfer çalışmalarının devam edeceğini söyledi.