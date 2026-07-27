Boynumuzda madalya var

Zehra Güneş: "Tansiyonu yüksek, zor bir maçtı. Brezilya çok iyi bir takım. Son topa kadar savaşmamız gerektiğini biliyorduk. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Kaç kilometre uzaktayız bilmiyorum. Ailemi çok özledim. Ülkemize dönerken boynumuzda altın madalya. Ve artık söyleyecek bir şey yok bence."
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Zehra Güneş: "Tansiyonu yüksek, zor bir maçtı. Brezilya çok iyi bir takım. Son topa kadar savaşmamız gerektiğini biliyorduk. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Kaç kilometre uzaktayız bilmiyorum. Ailemi çok özledim. Ülkemize dönerken boynumuzda altın madalya. Ve artık söyleyecek bir şey yok bence."