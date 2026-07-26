Sultanlar finalde

A M,lli Kadın Voleybol Takımımız, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) yarı finalinde karşılaştığı Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Filenin Sultanları, 1 saat 17 dakika süren zorlu maçta, 25-21, 25-15 ve 25- 20'lik setlerle ev sahibi Çin'i devirerek, VNL'de tarihinde 3. kez finale yükseldi. 2018'de ilk defa finale çıkan milliler, 2. olurken, 2023'te şampiyonluğu elde etti. Dünkü diğer maçta İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya'yla bugün saat 14.30'da şampiyonluk için parkeye çıkacağız. Tarihi final, TRT 1'den yayınlanacak.

RÖVANŞ OLACAK

Filenin Sultanları, Brezilya'yla son iki yılın rövanşı için de mücadele edecek. Milliler, Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük karşılaşmasında da aynı skorla mağlup olmuştu. A Milli Takımımız, bugün saat 14.30'daki dev finalde bu maçların rövanşını almak için de mücadele edecek. Sambacılar ise daha önce 4 kez kaybettiği VNL finalinde, 5. kez parkeye çıkacak ve organizasyondaki ilk şampiyonluğunun peşinde olacak.

ÇİN'E YİNE KAYBETMEDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'e karşı üstünlüğünü devam ettirdi. Sultanlar, 2023 VNL finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olmuş, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde de rakibini 3-2 mağlup ederek tur atlamıştı.

2. ŞAMPİYONLUK İÇİN PARKEDEYİZ

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nde 3. kez final sevinci yaşadı. Daha önce 2018'de ilk defa finale adını yazdıran Sultanlar; ABD'ye kaybedip 2. olurken, 2023'te ise Çin'i yenerek tarih yazdı ve şampiyon oldu.