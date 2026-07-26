“Finaldeyiz finalde”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'I yenip finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Spor Bakanı Bak paylaşımında, "FİNALDEYİZ FİNALDE! Tebrikler. FileninSultanları, sizinle gurur duyuyoruz!" ifadelerine yer verdi.

"UMARIM BİZ KAZANIRIZ"

Çin karşısında 8 sayıyla zafere önemli bir katkı sağlayan Zehra Güneş, şampiyonluk için umutlu konuştu. Zehra, "Brezilya'da tanıdık oyuncular var. Birbirimizi tanıyoruz. Çeyrek ve yarı finallerde çok oynadık. Elimizden geleni yapınca iyi bir maç olacak diye düşünüyorum. Umarım biz kazanırız. İyi olan kazansın" diye konuştu.