Dangubic’e operasyon

17 Mayıs 2026 06:50
VakıfBank Spor Kulübü, Katarina Dangubic'in sol diz ön çapraz bağ ve iç yan bağ ameliyatı olduğunu duyurdu. VakıfBank'tan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Imoco maçında sakatlanan Dangubic'in ülkesi Sırbistan'da sol diz ön çapraz bağ ve iç yan bağ operasyonu geçirdiği aktarıldı. Sporcunun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibinin bilgisi dahilinde ülkesinde başlandığı kaydedildi.