Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız

Ziraat Türkiye Kupası
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hedeflerimizi daha yukarılara koymak zorundayız. Gençlere şunu söylemeye çalışıyorum; Türkiye'nin geldiği güç profili, bizim her alandaki işlerimizi dünyanın en iyisi olma iddiasıyla yapmamızı zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 15:50 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 16:12
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SPORUN TAŞIYICI ÖZELLİKLER BULUNMAKTADIR"

Kültürün taşıyıcı olan çeşitli mecralar var, bunlardan en önemlisi belki de dildir. Dil bir taşıyıcıysa, sporun da taşıyıcı özellikleri olduğunu görüyoruz. Ciritteki affederek puan alma veya yağlı güreşte daha genç sporcunun üstadını yendiği zaman elini öpmesi gibi durumlar, kültürü sporun içinde taşıyan özelliklerdir.

"GENÇLERİ, SPORA YENİDEN ANGAJE ETMEK AMACINDAYIZ"

Yaptığımız araştırmada gençlerin yarısı sporla ilişki kurmuyor. Biz, sporla ilişkisi kalmamış ya da sporla ilişki kurmamış kesimlerin geleneksel sporlarla, spora yeniden angaje olabileceğini düşünüyoruz.

"DÜNYANIN EN İYİSİ OLMA İDDİASIYLA..."

Hedeflerimizi daha yukarılara koymak zorundayız. Gençlere şunu söylemeye çalışıyorum; Türkiye'nin geldiği güç profili, bizim her alandaki işlerimizi dünyanın en iyisi olma iddiasıyla yapmamızı zorunlu kılıyor.

"BİZE AİT RUHU GENÇLERE AŞILAMALIYIZ"

Mesele geleneksel sporlarımızı eski ihtişamıyla, eski katılımıyla yapmak değil. Mesele bize ait olan ruhu bugünün imkanlarıyla, bugünün dünyasıyla buluşturacak nüveyi, günümüz genç neslinin kalbine yerleştirmek.

Bugün İstanbul'daki okçuluk kulüplerine yerleri yetmiyor. Gelen herkesin talebine cevap veremiyorlar ve yeni yerler arayışındalar.

"GELENEKSEL SPORLARIN OLİMPİYATI OLACAK"

Bir sonraki hedefi büyüttük. Artık geleneksel sporların olimpiyatı diye tanımlanacak ❝Etnosporlar 2027❞ isimli bir etkinlik üzerinde çalışıyoruz. O da artık bu işin taçlandığı yer olacak.

