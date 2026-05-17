Fenerbahçe'ye Mason Greenwood müjdesi! Transferde tek engel...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiliz yıldız için sarı-lacivertlileri sevindiren haber geldi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
FRANSIZ DEVİ MARSİLYA ZORDA
Ekonomik açıdan büyük sıkıntı çeken Marsilya'nın bazı oyuncularını satış listesine koyduğu ve yollarını ayıracağı iddia edildi.
Fransız kulübünün 30 Haziran'a kadar mali yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.
Bunu fırsat bilen Fenerbahçe, oyuncu için istenen 50 milyon euro'yu ödemeye hazır.
Ancak tek sorun, İtalya'dan başta Roma ve Juventus gibi takımların da oyuncuya talip olması. Sarı lacivertli yönetim, elini çabuk tutmak istiyor.
36 GOL KATKISI YAPTI
Harika bir sezon geçiren Mason Greenwood, bu sezon 26 gole imzasını atarken, 10 da asist yaptı.
Toplamda 36 skor katkısı üreten yıldız futbolcu, iki ayağını da iyi bir şekilde kullanabiliyor.
Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncu ile kanatlardaki sorunu ortadan kaldırmak istiyor.
