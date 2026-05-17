Fenerbahçe'ye Mason Greenwood müjdesi! Transferde tek engel...

Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiliz yıldız için sarı-lacivertlileri sevindiren haber geldi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Yeni sezon öncesinde dünya çapında önemli yıldızlarla anlaşmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu: Mason Greenwood.

2 yıl önce İngiliz ekibi Manchester United'dan 26 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olan ve Fransa'ya adeta damgasını vuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, son dönemlerde kulübü ile sorunlar yaşamaya başladı.

Bunun üzerine ayrılık kararı alan 24 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgilenen takımlarla görüşmelere başlayacak.

FRANSIZ DEVİ MARSİLYA ZORDA

Ekonomik açıdan büyük sıkıntı çeken Marsilya'nın bazı oyuncularını satış listesine koyduğu ve yollarını ayıracağı iddia edildi.

Fransız kulübünün 30 Haziran'a kadar mali yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.

Bunu fırsat bilen Fenerbahçe, oyuncu için istenen 50 milyon euro'yu ödemeye hazır.

Ancak tek sorun, İtalya'dan başta Roma ve Juventus gibi takımların da oyuncuya talip olması. Sarı lacivertli yönetim, elini çabuk tutmak istiyor.

36 GOL KATKISI YAPTI

Harika bir sezon geçiren Mason Greenwood, bu sezon 26 gole imzasını atarken, 10 da asist yaptı.

Toplamda 36 skor katkısı üreten yıldız futbolcu, iki ayağını da iyi bir şekilde kullanabiliyor.

