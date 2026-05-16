Galatasaray'da sıcak gelişme! Jhon Duran transferi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı ancak ara transfer döneminde yollarını ayırdığı Jhon Duran'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı golcünün transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 18:52
Zenit'te de bekleneni veremeyen 22 yaşındaki forvet, geçtiğimiz günlerde kişisel nedenlerden dolayı takımdan geçici bir süre ayrılmıştı.
Genç futbolcunun Galatasaray'a transfer olmak istediği iddia edilmiş ve Duran'ın menajerinin İstanbul'a gelmesi bu iddiaları güçlendirmişti.
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da şampiyonluğun ilan edildiği Hesap.com Antalyaspor maçının ardından, "Taraftarımız bizim hep yanımızda oldu. Bu da futbolculara inanılmaz motivasyon verdi. Zaten bu motivasyonla bize bütün transferler geliyor. Victor Osimhen, Leroy Sane böyle geldi. Noa Lang, bugün gitmek istemiyor. Bize gelmek isteyip başka kulübe gidenler şimdi haber yolluyor, "Biz gelebilir miyiz?" diye. İsim söylemeyeyim. Anlayanlar anlar." açıklamasında kastedilen ismin Jhon Duran olduğu öne sürülmüştü.
Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımlarını da beğenen Kolombiyalı futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Brezilya basını, sarı-kırmızılıların Jhon Duran için aldığı kararı duyurdu.
GALATASARAY'DAN RET
Bolavip'te yer alan habere göre; Galatasaray, Jhon Duran'ı "soyunma odasında huzursuzluk çıkaran" bir oyuncu olarak değerlendirerek transfer teklifini reddetti.
Duran'ın Suudi Arabistan'a geri döneceği ancak 22 yaşındaki forvetin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı.
