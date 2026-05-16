Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım

Aziz Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan seçimlerde başkanlığa adayılığını koyan Aziz Yıldırım, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çekti. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 21:14
Aziz Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım, yapmış olduğu açıklamalar ile gündem oldu. İşte Yıldırım'ın o sözleri...

"20 SENE SONRA FENERBAHÇELİ BULAMAZSINIZ"

"Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede. Bunu her yerde ifade ediyorum. Biz geleceğimizi kaybedemeyiz. 20 sene sonra Fenerbahçeli bulamazsınız haberiniz olsun. İyi oyuncular alacağız takımı şampiyon yapacağız. 22'sinde açıklamalar yapacağım"

"HER ŞEYE KARIŞACAĞIM"

"Şimdi 'Başkan her şeye karışıyor' diyeceksiniz. Karışacağım, her işin başında duracağım. Karışmasak sonuçlar hüsran oluyor. Biz gerektiğinde soyunma odasında, Samandıra'da her şeye müdahil olacağız. Biz şampiyon yapacağız."

"ŞAMPİYON YAPTIKTAN SONRA BIRAKACAĞIM"

"Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca da gençleri teşvik ettim. Genç adaylar çıksın istedim. Ama maalesef olmadı geçtiğimiz yıl. Şimdi bu yıl neden aday oldum? Görüyorum ki güçlü bir tecrübe yeni genç, güçlü yönetim olması gerekiyor. Tek hedefimiz başarılı olmak. Bu başarı da şampiyonluktur."

