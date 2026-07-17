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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi'ye veda maçı yapılacak mı? Dursun Özbek harekete geçti

Icardi'ye veda maçı yapılacak mı? Dursun Özbek harekete geçti

Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray, Arjantinli yıldız için anlamlı bir adım attı. Başkan Dursun Özbek'in girişimiyle sarı-kırmızılı yönetim, kulüp tarihine adını yazdıran golcü futbolcu adına bir veda maçı düzenlemeyi planlıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 09:12
Icardi'ye veda maçı yapılacak mı? Dursun Özbek harekete geçti

Uzun bir süredir G.Saray ile Mauro İcardi arasında devam eden sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmayın sarı-kırmızılılar konuyu daha fazla uzatmadı.

Icardi'ye veda maçı yapılacak mı? Dursun Özbek harekete geçti

G.Saray yönetimi önceki gün Arjantinli yıldız ile yolların ayrıldığını paylaştığı bir veda mesajı ile ilan etti.

Icardi'ye veda maçı yapılacak mı? Dursun Özbek harekete geçti

33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi uzatılmazken artık istediği takıma bedelsiz olarak gidebilecek.

Icardi'ye veda maçı yapılacak mı? Dursun Özbek harekete geçti

4 yılda G.Saray ve Türk futbolunda kalıcı izler bırakmayı başardı.

Icardi'ye veda maçı yapılacak mı? Dursun Özbek harekete geçti

G.SARAY TARİHİNE GEÇTİ

Herkesi kendisine hayran bıraktı. Parçalı formayla 4 yılda 134 resmi maçta 77 kez fileleri sarsarak G.Saray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Mauro İcardi, 6 kupa kaldırdı.

Icardi'ye veda maçı yapılacak mı? Dursun Özbek harekete geçti

PSG'den 2023 yılında 10 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Arjantinli golcü, bir neslin G.Saraylı olmasında etkili oldu.

Icardi'ye veda maçı yapılacak mı? Dursun Özbek harekete geçti

DURSUN ÖZBEK VEDA MAÇI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sarıkırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen usta golcü için başkan Dursun Özbek harekete geçti.

Icardi'ye veda maçı yapılacak mı? Dursun Özbek harekete geçti

Takvim'de yer alan habere göre; Özbek, Icardi'nin menajerine mektup yazdı ve bu mektupta Icardi'ye veda maçı düzenlemek istediğini belirtti.

Icardi'ye veda maçı yapılacak mı? Dursun Özbek harekete geçti

Galatasaray ile yollarını ayıran yıldız oyuncunun ise şu an için teklife herhangi bir cevap vermediği gelen haberler arasında.

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