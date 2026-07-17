Icardi'ye veda maçı yapılacak mı? Dursun Özbek harekete geçti
Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray, Arjantinli yıldız için anlamlı bir adım attı. Başkan Dursun Özbek'in girişimiyle sarı-kırmızılı yönetim, kulüp tarihine adını yazdıran golcü futbolcu adına bir veda maçı düzenlemeyi planlıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 09:12
4 yılda G.Saray ve Türk futbolunda kalıcı izler bırakmayı başardı.
G.SARAY TARİHİNE GEÇTİ
Herkesi kendisine hayran bıraktı. Parçalı formayla 4 yılda 134 resmi maçta 77 kez fileleri sarsarak G.Saray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Mauro İcardi, 6 kupa kaldırdı.
PSG'den 2023 yılında 10 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Arjantinli golcü, bir neslin G.Saraylı olmasında etkili oldu.
DURSUN ÖZBEK VEDA MAÇI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Sarıkırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen usta golcü için başkan Dursun Özbek harekete geçti.
Takvim'de yer alan habere göre; Özbek, Icardi'nin menajerine mektup yazdı ve bu mektupta Icardi'ye veda maçı düzenlemek istediğini belirtti.
Galatasaray ile yollarını ayıran yıldız oyuncunun ise şu an için teklife herhangi bir cevap vermediği gelen haberler arasında.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.