CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de sezonun kapanış gününde Kayserispor ve Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Son maçlarında deplasman galibiyeti alamayan Konyaspor ile ligi moralli kapatmak isteyen eksikli Kayserispor'un mücadelesi nefes kesecek. 17 Mayıs Kayserispor - Konyaspor maçı canlı izle seçenekleri, muhtemel 11'ler ve sakat/cezalı raporları haberimizde.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 09:34
Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Zecorner Kayserispor - TÜMOSAN Konyaspor maçı canlı izlemek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Kayserispor evinde taraftarına galibiyetle veda etmek isterken, İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise sezonun son maçında deplasman şanssızlığını kırarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak olan Kayserispor - Konyaspor maçının saati, yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve öne çıkan istatistikleri...

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

ZECORNER KAYSERİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR: EKSİKLER CAN SIKIYOR

Ligde 27 puanla son sırada yer alan ve lige veda eden sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler bulunuyor. German Onugkha, Yiğit Emre Çeltik ve Majid Hosseini sakatlıkları; Ramazan Civelek ise kart cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.

KONYASPOR: İLHAN PALUT İLE İLKİ BAŞARMA PEŞİNDE

Ligde 40 puanla 9. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, Süper Lig tarihinde son maçını deplasmanda oynadığı hiçbir sezonu galibiyetle kapatamadı. Son iki maçını kaybeden Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde üst üste üç mağlubiyet alarak bir ilki yaşamak istemiyor.

KAYSERİSPOR-KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Golcü transferi için gözünü kararttı! İşte bonservis bedeli
F.Bahçe'ye Arda Piyangosu! Dev rakam ortaya çıktı
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Hem VIP şoför hem rüşvet kuryesi! CHP'ye 100 bin dolar kargo poşetiyle geldi | Gökhan Cumalı'nın telefonundan Veli Ağbaba çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'dan Tzolis çıkarması!
F.Bahçe'ye Greenwood müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçı bilgileri Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçı bilgileri 10:15
Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı bilgileri Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı bilgileri 10:02
F.Bahçe'ye Arda Piyangosu! Dev rakam ortaya çıktı F.Bahçe'ye Arda Piyangosu! Dev rakam ortaya çıktı 10:00
Kayserispor - Konyaspor maçı bilgileri Kayserispor - Konyaspor maçı bilgileri 09:34
Golcü transferi için gözünü kararttı! İşte bonservis bedeli Golcü transferi için gözünü kararttı! İşte bonservis bedeli 09:21
Şampiyon sahada! Şampiyon sahada! 09:18
Daha Eski
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! 09:01
Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı 00:10
Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... 00:10
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu 00:10
G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! 00:10
G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... 00:10