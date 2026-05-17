Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Kayserispor evinde taraftarına galibiyetle veda etmek isterken, İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise sezonun son maçında deplasman şanssızlığını kırarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak olan Kayserispor - Konyaspor maçının saati, yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve öne çıkan istatistikleri...

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

ZECORNER KAYSERİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR: EKSİKLER CAN SIKIYOR

Ligde 27 puanla son sırada yer alan ve lige veda eden sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler bulunuyor. German Onugkha, Yiğit Emre Çeltik ve Majid Hosseini sakatlıkları; Ramazan Civelek ise kart cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.

KONYASPOR: İLHAN PALUT İLE İLKİ BAŞARMA PEŞİNDE

Ligde 40 puanla 9. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, Süper Lig tarihinde son maçını deplasmanda oynadığı hiçbir sezonu galibiyetle kapatamadı. Son iki maçını kaybeden Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde üst üste üç mağlubiyet alarak bir ilki yaşamak istemiyor.

