Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı!

Trabzonspor, sezon başında kiraladığı Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini Beşiktaş'tan aldı. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki Arnavut futbolcu için siyah-beyazlı kulübe 8.5 milyon euro ödeyecek. Yetenekli oyuncu, 8.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi oldu.