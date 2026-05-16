Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı!

Trabzonspor, sezon başında kiraladığı Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini Beşiktaş'tan aldı. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki Arnavut futbolcu için siyah-beyazlı kulübe 8.5 milyon euro ödeyecek. Yetenekli oyuncu, 8.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi oldu.
