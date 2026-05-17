Galatasaray Christos Tzolis için gözünü kararttı!
Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge forması giyen Christos Tzolis için önemli bir bütçe ayırdı. Belçika basınına göre pazarlıklar 40 milyon euro’dan başladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
43 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon 19 gol atan ve 24 de asist kaydeden genç futbolcu için Belçika ekibinin kapıyı 40 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.
G.Saray ile Club Brugge arasındaki pazarlıklar başlarken, oyuncunun da artık daha güçlü bir takıma gitmek için ayrılmaya niyetli olduğu aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takımın bu transferi 30 milyon euro seviyesinde bitirmek istediği öğrenilirken, Tzolis'in iyi bir yatırım olacağı düşünülüyor
Yunanistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezi olan oyuncu ile başka Avrupa takımları da ilgileniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.