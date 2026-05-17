Galatasaray Christos Tzolis için gözünü kararttı!

Ziraat Türkiye Kupası
Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge forması giyen Christos Tzolis için önemli bir bütçe ayırdı. Belçika basınına göre pazarlıklar 40 milyon euro’dan başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Şampiyonluğun ardından kolları sıvayan G.Saray'da transfer çalışmalarına hız verilmiş durumda. Dünya Kupası maçları nedeniyle elini çabuk tutarak bazı isimlerle anlaşma zemini arayan sarı-kırmızılılarda Noa Lang'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Hollandalı oyuncunun 30 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmak istemeyen G.Saray, gol ve asist rekoru kıran Yunan futbolcuyla temaslara başladı.

Het Nieuwsblad'ın haberine göre; G.Saray, Belçika ekibi Club Brugge'de forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Christos Tzolis'i istiyor.

43 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon 19 gol atan ve 24 de asist kaydeden genç futbolcu için Belçika ekibinin kapıyı 40 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.

G.Saray ile Club Brugge arasındaki pazarlıklar başlarken, oyuncunun da artık daha güçlü bir takıma gitmek için ayrılmaya niyetli olduğu aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takımın bu transferi 30 milyon euro seviyesinde bitirmek istediği öğrenilirken, Tzolis'in iyi bir yatırım olacağı düşünülüyor

Yunanistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezi olan oyuncu ile başka Avrupa takımları da ilgileniyor.

