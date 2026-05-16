Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Mauro Icardi'den veda gibi paylaşım!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sarı-kırmızılı kulübe ve taraftarlara veda etti. İşte o paylaşım... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 18:28 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 18:33
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygu dolu paylaşım ile 4 yıldır formasını terlettiği sarı-kırmızılı kulübe ve taraftarlara veda etti. İşte o paylaşım...

"TEŞEKKÜRLER G.SARAY"

"Dört yıl önce, hayatın beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine sürüklediğinden habersiz bir şekilde buraya geldim. Bugün anlıyorum ki mesele sadece futbol değildi. Hiçbir zaman sadece futbol olmadı. Çünkü stadyumun uğultusu, İstanbul'un ışıkları, tribünlerden kopup gelen şarkılar ve milyonlarca insanın sevgisi arasında... hiç farkında olmadan, evimden çok uzakta yeni bir yuva buldum.

Dört yıl geçti. Dört şampiyonluk. Binlerce kucaklaşma. Milyonlarca anı. Ancak en değerlisi kupalar değildi. Bütün bir ülkenin bana kalbini nasıl açtığını ve benliğimin en derinlerine nasıl işlediğini hissetmekti. Çünkü bazı yerler vardır, insanın içinde sonsuza dek yaşamaya devam eder.

Türkiye benim için işte tam da bu olacak. Silinmesi imkânsız bir anı. Zamanın asla dokunamayacağı bir sevgi. Çünkü dünyanın doksan dakikalığına durduğunu hissettiğim geceler oldu. Ve o anlarda, tüm stadyum tek yürek olup şarkılar söylerken, futboldan çok daha öte bir şey yaşadığımı anlıyordum. Çocukların gözlerindeki mutluluğu gördüm. Bana sanki hayatları boyunca beni tanıyorlarmış gibi sarılan insanların gözyaşlarına şahit oldum.

Ve öylesine muazzam bir sevgi hissettim ki... bazı şeyleri kelimelerle tarif etmek bile imkânsız.

Teşekkürler Galatasaray.

Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkür ederim. Bana sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve ölümsüz olduğumu hissettirdiğin için teşekkür ederim.

Belki bir gün ışıklar sönecek, maçlar bitecek ve zaman akıp gidecek. Ama veda bilmeyen sevdalar vardır.

Ve aradan uzun yıllar geçtikten sonra dönüp geriye bakacağım; bir zamanlar harika bir topraklarda gerçekten çok mutlu olduğumu bilerek, kalbim sevgiyle dolu bir şekilde gülümseyeceğim."

