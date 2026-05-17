CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i belli oldu!

Fenerbahçe'nin İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i belli oldu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son hafta maçında sahasında İkas Eyüpspor'u konuk edecek. Kanarya rakibini yenerek sezonu galibiyetle noktalamayı hedefliyor. Bu mücadelede sarı-lacivertlilerin rakibi İkas Eyüpspor için ise hayati önem taşıyor. Eyüpspor 1 puan alırsa ligde kalmayı garantileyecek. İşte karşılaşma öncesi tüm önemli detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'nin İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i belli oldu!

Fenerbahçe, son haftada bugün, 1 puan alırsa ligde kalmayı garantileyecek Eyüpspor'u ağırlayacak. 73 puandaki sarı lacivertliler, sezonu 2. bitirmeyi garantiledi. Son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor'u yendi.

Sarı-lacivertli takımda bugünkü Eyüpspor maçı öncesinde 3 eksik var. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson'un yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de oynayamayacak.

İKAS EYÜPSPOR'LA 4. RANDEVU

Fenerbahçe, lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşılaştı. Geçen sezon ilk yarıda deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, evinde 2-1 kazanmıştı. Bu sezon ilk yarıda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçtan Fenerbahçe 3-0 galip ayrılmıştı.

TALISCA'YA İZİN

Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı. A Spor'da yer alan habere göre; Anderson Talisca sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. 32 yaşındaki Brezilyalı 10 numara, kulüpten özel izin aldı ve ülkesine gitti. Bu sezon 45 maça çıkan Talisca, Süper Lig'de kaydettiği 19 gol ile 22 gollü Trabzonsporlu Onuachu ve 21 gollü Başakşehirli Shomurodov'un arkasında, 3'üncü sırada yer aldı.

İŞTE FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇININ 11'LERİ:

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, İsmail, Kante, Musaba, Fred, Oğuz, Kerem

İkas Eyüpspor: Jankat, Calegari, Claro, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Baran, Radu, Legowski, Metehan, Umut Bozok

F.Bahçe'ye Greenwood müjdesi!
Cimbom'dan Tzolis çıkarması!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Başkan Erdoğan’dan gençlere Türkiye Yüzyılı mesajı: Gençler güçlüyse millet de devlet de güçlü
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan’dan rotasyon!
Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı 00:10
Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... 00:10
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu 00:10
G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! 00:10
G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... 00:10
Icardi'den veda gibi paylaşım! Icardi'den veda gibi paylaşım! 00:10
Daha Eski
F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! 00:10
Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! 00:10
F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... 00:10
RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! 00:10
Samsunspor zaferle noktaladı! Samsunspor zaferle noktaladı! 00:10
"Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" "Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" 00:10