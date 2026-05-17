Fenerbahçe'nin İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i belli oldu!

Fenerbahçe, son haftada bugün, 1 puan alırsa ligde kalmayı garantileyecek Eyüpspor'u ağırlayacak. 73 puandaki sarı lacivertliler, sezonu 2. bitirmeyi garantiledi. Son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor'u yendi.

Sarı-lacivertli takımda bugünkü Eyüpspor maçı öncesinde 3 eksik var. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson'un yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de oynayamayacak.

İKAS EYÜPSPOR'LA 4. RANDEVU

Fenerbahçe, lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşılaştı. Geçen sezon ilk yarıda deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, evinde 2-1 kazanmıştı. Bu sezon ilk yarıda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçtan Fenerbahçe 3-0 galip ayrılmıştı.

TALISCA'YA İZİN

Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı. A Spor'da yer alan habere göre; Anderson Talisca sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. 32 yaşındaki Brezilyalı 10 numara, kulüpten özel izin aldı ve ülkesine gitti. Bu sezon 45 maça çıkan Talisca, Süper Lig'de kaydettiği 19 gol ile 22 gollü Trabzonsporlu Onuachu ve 21 gollü Başakşehirli Shomurodov'un arkasında, 3'üncü sırada yer aldı.

İŞTE FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇININ 11'LERİ:

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, İsmail, Kante, Musaba, Fred, Oğuz, Kerem

İkas Eyüpspor: Jankat, Calegari, Claro, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Baran, Radu, Legowski, Metehan, Umut Bozok