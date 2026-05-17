Leeds United - Brighton maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de ilk 4 ve 6 sıra hesapları yapan 53 puanlı Brighton, Şampiyonlar Ligi umutlarını korumak adına Elland Road'da sahaya çıkıyor. Ligde kalmayı garantileyen Leeds United ise evinde taraftarına güzel bir galibiyet hediye etmek istiyor. 17 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Leeds United - Brighton maçı canlı izle seçenekleri, sakat/cezalı raporları ve muhtemel 11'ler haberimizde.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 12:27 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 12:29
Leeds United - Brighton maçı canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de sezonun son haftalarına girilirken, Avrupa kupaları ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Devler Ligi potasına girmek için kritik bir virajda olan Brighton & Hove Albion, ligde kalmayı çoktan garantilemiş ve rahat bir konumda bulunan Leeds United'a konuk oluyor. Elland Road Stadyumu'nda oynanacak bu nefes kesen mücadele, pazar fikstürünün en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak olan Leeds United - Brighton maçının saati, yayın kanalı ve maça dair tüm detaylar...

LEEDS UNITED-BRIGHTON MAÇI HANGİ GÜN?

Leeds United-Brighton maçı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.

LEEDS UNITED-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Leeds United-Brighton maçı, saat 17:00'de başlayacak.

LEEDS UNITED-BRIGHTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Leeds United ve Brighton, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Leeds'da, Elland Road Stadyumu'nda oynanacak.

LEEDS UNITED-BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United ile Brighton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED: PRESTİJ VE TARAFTARA VEDA PEŞİNDE

Daniel Farke yönetimindeki Leeds United, Premier Lig'de topladığı 44 puanla 14. sırada yer alıyor. Küme düşme korkusunu tamamen geride bırakan ve ligde kalmayı garantileyen Leeds ekibi, bu sezon evindeki son maçlardan birine çıkıyor. Beyazlar, üzerlerindeki baskının kalkmış olmasının verdiği rahatlıkla, taraftarı önünde güçlü rakibine çelme takarak prestijli bir galibiyet almayı hedefliyor.

BRIGHTON: ŞAMPİYONLAR LİGİ UMUTLARINI KORUMAK İSTİYOR

Konuk ekip Brighton & Hove Albion ise ligde 53 puanla 7. sırada bulunuyor. Devler Ligi vizesi alabilmek için önündeki maçları kazanmaktan başka çaresi olmayan "Martılar", Leeds deplasmanından mutlak 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. Fabian Hürzeler'in ekibi, hücum hattındaki etkili silahlarıyla Elland Road'da baskı kurarak Şampiyonlar Ligi hayallerini son haftalara taşımak niyetinde.

