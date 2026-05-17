Everton - Sunderland maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de sezonun sondan bir önceki haftasında, her iki kulübü de geçmişte çalıştırmış olan David Moyes'in anısına "gayri resmi bir derbi" niteliği taşıyan kritik bir mücadele sahne alıyor. Lig tablosunun orta sıralarında yer alan ve aralarında sadece bir puan fark bulunan Everton ile Sunderland, Avrupa kupalarına katılma umutlarını matematiksel olarak son haftaya taşımak için kozlarını paylaşıyor. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak olan Everton - Sunderland maçının saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

EVERTON - SUNDERLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Everton-Sunderland maçı, saat 17:00'de başlayacak.

EVERTON-SUNDERLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Everton ve Sunderland, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Liverpool'da, Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak.

EVERTON - SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig maçı Bein Sports 2 kanalından canlı maç izlenebilecek.

