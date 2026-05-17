Fenerbahçe'ye Arda Güler Piyangosu! Dev rakam ortaya çıktı

Bu sezon tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asistlik katkısıyla takımına önemli destek verdi. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu olgun futbol, taraftarın da büyük beğenisini kazandı.

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde, daha önce Mesut Özil ve Martin Odegaard gibi yıldızları kadrosuna katan Arsenal'in, Arda Güler'i de transfer listesine aldığı öne sürüldü. Haberde, İngiliz ekibinin Real Madrid'e yaklaşık 90 milyon euroluk bir teklif sunduğu iddia edildi.