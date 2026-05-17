Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye Arda Güler Piyangosu! Dev rakam ortaya çıktı

Arda Güler için ortaya atılan dev transfer iddiası gündem yarattı. Arsenal'in genç yıldız için yaptığı öne sürülen teklif, yalnızca Real Madrid'i değil, sonraki satıştan pay hakkı bulunan Fenerbahçe'yi de heyecanlandırdı. İşte ortaya çıkan dev rakam... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 10:00
Arda Güler için ortaya atılan transfer iddiaları Avrupa futbol gündemini hareketlendirdi.

Real Madrid formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldızın, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Özellikle Arsenal cephesinden gelen ilgi, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

R. MADRID'DE KENDİNİ KANITLADI

Milli futbolcu, Madrid ekibinde nisan ayının oyuncusu seçilerek yükselen formunu bir kez daha kanıtladı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asistlik katkısıyla takımına önemli destek verdi. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu olgun futbol, taraftarın da büyük beğenisini kazandı.

İSPANYOLLAR DUYURDU
İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde, daha önce Mesut Özil ve Martin Odegaard gibi yıldızları kadrosuna katan Arsenal'in, Arda Güler'i de transfer listesine aldığı öne sürüldü. Haberde, İngiliz ekibinin Real Madrid'e yaklaşık 90 milyon euroluk bir teklif sunduğu iddia edildi.

F.BAHÇE'YE PİYANGO

Bu olası transfer yalnızca Avrupa devlerini değil, Fenerbahçe cephesini de yakından ilgilendiriyor.

Sarı-lacivertli kulübün, Arda'nın sonraki satışından yüzde 20 pay hakkı bulunuyor. Transferin 90 milyon Euro seviyesinde gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 18 milyon euro daha girebilir.

Fenerbahçe, genç yıldızın Real Madrid'e transferinden bugüne kadar bonuslarla birlikte yaklaşık 28 milyon Euro gelir elde etmişti.

Yeni bir satış ihtimali, kulüp adına önemli bir ekonomik kazanç anlamına geliyor.

Genç oyuncu, şu ana kadar Real Madrid formasıyla çıktığı 111 maçta 18 gol ve 25 asistlik performans sergileyerek büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı.

