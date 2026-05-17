Manchester United - Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de sezonun son virajına girilirken dev bir pazar fikstürü futbolseverleri bekliyor. Ligde üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Manchester United, Old Trafford'da ligin dişli ekiplerinden Nottingham Forest'ı konuk ediyor. Geçen hafta Sunderland deplasmanında aldığı sürpriz beraberlikle gol serisi son bulan Kırmızı Şeytanlar, taraftarı önünde yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak olan Manchester United - Nottingham Forest maçının saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

MANCHESTER UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester Utd-Nottingham Forest maçı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.

MANCHESTER UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester Utd-Nottingham Forest maçı, saat 14:30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester Utd ve Nottingham Forest, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig maçı, beIN Sports 3 kanalından canlı maç izlenebilecek.

MANCHESTER UNITED: SERİYİ YENİDEN BAŞLATMA PEŞİNDE

Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'de üst üste 23 maç boyunca gol bulma başarısı gösterdikten sonra geçtiğimiz hafta sonu Sunderland ile 0-0 berabere kalarak bu olağanüstü seriyi noktalamıştı. Kırmızı Şeytanlar, Old Trafford'da hücum gücünü tekrar kanıtlayarak taraftarına şık bir galibiyet hediye etmek istiyor. Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Matthijs de Ligt, Leny Yoro ve Patrick Dorgu ile kırmızı kart cezalısı Lisandro Martínez kadroda yer almıyor.

NOTTINGHAM FOREST: ZORLU DEPLASMANDA SÜRPRİZ ARIYOR

Vítor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, son maçında Newcastle United karşısında son dakikalarda bulduğu golle beraberliği kurtararak moral depolamıştı. Tricky Trees lakaplı ekip, Old Trafford'ın baskılı atmosferinde disiplinli bir savunma anlayışıyla geçiş oyunlarından gol bulmaya çalışacak. Konuk ekipte Willy Boly, John Victor ve Nicolò Savona sakatlıkları nedeniyle takımı yalnız bırakacak.

