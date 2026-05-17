Galatasaray'dan Arthur Atta hamlesi! Gabriel Sara ayrılırsa...
Şampiyonluğu ilan eden sarı-kırmızılılar, yeni sezonun kadro planlamasında orta saha için genç ve dinamik bir yıldızı gündemine aldı. Yönetim, Gabriel Sara'nın olası ayrılığına karşı transfer hamlesi için resmi adımları atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 11:08
Takvim'de yer alan habere göre; Aslan, Udinese forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Arthur Atta için devreye girdi.
Teknik heyetin onay verdiği genç futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılabileceğini ve transfer stratejisinin İtalyan kulübünden gelecek yanıta göre şekilleneceğini belirtiyor.
Sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Atta, bu sezon 6 gol atarken 4 de asist yaptı.
