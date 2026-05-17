Beşiktaş'ta yaprak dökümü! İşte veda eden isimler

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 11:52
Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş lig maratonunu noktalarken, kiralık oyuncular bir bir İstanbul'dan ayrılıyor. Rize maçında ilk golü kaydeden ve ülkesine dönen Jota Silva'nın yanı sıra Asllani ve kaleci Devis Vasquez de veda etti. El Bilal Toure sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" ifadelerini kullandı.