Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe golcü transferi için gözünü kararttı! İşte bonservis bedeli

Yeni sezona yeni bir yönetimle hazırlanması beklenen Fenerbahçe'de transfer gündemi şimdiden hareketlenmiş durumda. Sarı-lacivertli camiada başkanlık yarışı sürerken, adaylardan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin aynı yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı ortaya çıktı. İşte Sarı lacivertlilerin gündemindeki yıldız ismin bonservis bedeli... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 09:21
Fenerbahçe'nin başkan adaylarından hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin yeni sezon planlamasında forvet hattı büyük önem taşıyor.

Santrforda yalnızca Sidiki Cherif ile sezonu tamamlayan sarı-lacivertliler, 2 golcü transferi hedefliyor.

Bu doğrultuda iki aday da Vangelis Pavlidis transferine yoğunlaştı.

Sabah'ın haberine göre; Benfica, Yunan golcüsüne 40 milyon Euro değer biçiyor.

Sözleşmesi 2029'da bitecek 27 yaşındaki yıldızın, Türkiye'ye transfer olma fikrine sıcak baktığı belirtildi.

F.Bahçe'nin eski sportif direktörü ve şu anda Benfica'da aynı görevi yürüten Mario Branco'nun, söz konusu rakamda ısrarcı olacağı kaydedildi.

Pavlidis'in Kerem Aktürkoğlu ile 1 sezon yakaladığı uyum, olumlu bir faktör olarak görülüyor.

Forvet hattına yapılacak takviyelerin, yeni sezon planlamasında belirleyici adım olacağı vurgulanıyor.

BU SEZON 30 GOL ATTI!

Pavlidis bu sezon Portekiz temsilcisinde toplam 53 karşılaşmada boy gösterdi.

