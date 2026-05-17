Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
Antalyaspor-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor için tamam mı devam mı gecesi! Süper Lig'den düşecek son takımın belirleneceği bu kritik pazar gününde Akdeniz ekibi, 12 yıl sonra küme düşme kabusu yaşamamak için sahaya çıkıyor. Eksiklerin gölgesinde oynanacak 17 Mayıs Antalyaspor - Kocaelispor maçı canlı izle seçenekleri, sakat/cezalı listesi ve muhtemel 11'ler haberimizde.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 11:46
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında tam anlamıyla bir var olma mücadelesi sahne alıyor. Ligde kalma umutlarını son maça taşıyan Antalyaspor, sahasında rahat bir konumda bulunan ancak son haftalarda formsuz bir grafik çizen Kocaelispor'u konuk ediyor. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor için kümede kalmanın tek yolu bu maçtan 3 puanla ayrılmak. Aksi takdirde kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'e veda edecek. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak olan Antalyaspor - Kocaelispor maçının saati, yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve eksikler listesi...

HESAP.COM ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele, beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

