Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta şampiyonluk kupasını garantileyen Galatasaray, sezonu galibiyetle kapatmak amacıyla sahaya çıkıyor; ev sahibi Kasımpaşa ise ligde kalabilmek için mutlak puan peşinde. Heyecan düzeyi yüksek geçecek 17 Mayıs Kasımpaşa - Galatasaray maçı canlı izle seçenekleri, sakat/cezalı raporları ve muhtemel 11'ler haberimizde.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 09:20 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 09:32
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor! Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonun 34. ve son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kasımpaşa için kümede kalma savaşı anlamına gelen bu zorlu mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak olan Kasımpaşa - Galatasaray maçının saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri...

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

44. RANDEVU

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 defa sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 90 golüne, lacivert-beyazlılar 48 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de mağlubiyetlerinin hepsini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puan topladı. Aslan dış sahada son olarak Samsunspor ile karşı karşıya gelirken, rakibine 4-1'lik skorla yenildi.

LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de hücumda ve savunmada da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 33 mücadelede rakip fileleri 77 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı. Aslan ayrıca Göztepe ile birlikte 29'ar golle en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

VICTOR OSIMHEN CEZALI

Galatasaray'da, Kasımpaşa maçında Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ile Yaser Asprilla'nın da forma giymesi beklenmiyor.

ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK

Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

Cimbom'dan Tzolis çıkarması!
Golcü transferi için gözünü kararttı! İşte bonservis bedeli
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Hem VIP şoför hem rüşvet kuryesi! CHP'ye 100 bin dolar kargo poşetiyle geldi | Gökhan Cumalı'nın telefonundan Veli Ağbaba çıktı
F.Bahçe'ye Greenwood müjdesi!
F.Bahçe Kadıköy'de prestij peşinde!
Şampiyon sahada! 09:18
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! 09:01
Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı 00:10
Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... 00:10
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu 00:10
G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! 00:10
G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... 00:10
Icardi'den veda gibi paylaşım! 00:10
F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! 00:10
Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! 00:10
F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... 00:10
RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! 00:10