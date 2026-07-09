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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Tümosan Konyaspor'dan yerli transferi!

Fenerbahçe'ye Tümosan Konyaspor'dan yerli transferi!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Tümosan Konyaspor'dan o futbolcuyu gözüne kestirdiği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle oyuncuyu takımına çok istediği aktarıldı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'ye Tümosan Konyaspor'dan yerli transferi!

Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'ye Tümosan Konyaspor'dan yerli transferi!

Kanarya bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye Tümosan Konyaspor'dan yerli transferi!

Oynanan futbol ve alınan skor, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli memnun etti.

Fenerbahçe'ye Tümosan Konyaspor'dan yerli transferi!

Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Tümosan Konyaspor'dan yerli transferi!

Nathan Ake transferiyle savunma hattını ciddi anlamda güçlendiren sarı- lacivertliler, yerli rotasyonuna da güç katmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Tümosan Konyaspor'dan yerli transferi!

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ listeye eklendi.

Fenerbahçe'ye Tümosan Konyaspor'dan yerli transferi!

İsmail Kartal'ın Adil'i beğendiği ve yakından tanıdığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye Tümosan Konyaspor'dan yerli transferi!

10+4 yabancı kuralını göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, yerli takviyesine önem veriyor.

Fenerbahçe'ye Tümosan Konyaspor'dan yerli transferi!

Konyaspor'la başarılı performans sergileyen 28 yaşındaki stoper Teknik Direktör İsmail Kartal'la 2020-21'de Konyaspor'da çalışmıştı.

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