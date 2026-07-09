Fenerbahçe'ye Tümosan Konyaspor'dan yerli transferi!
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Tümosan Konyaspor'dan o futbolcuyu gözüne kestirdiği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle oyuncuyu takımına çok istediği aktarıldı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.
Kanarya bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrıldı.
Oynanan futbol ve alınan skor, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli memnun etti.
Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Nathan Ake transferiyle savunma hattını ciddi anlamda güçlendiren sarı- lacivertliler, yerli rotasyonuna da güç katmak istiyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ listeye eklendi.
İsmail Kartal'ın Adil'i beğendiği ve yakından tanıdığı belirtildi.
10+4 yabancı kuralını göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, yerli takviyesine önem veriyor.
Konyaspor'la başarılı performans sergileyen 28 yaşındaki stoper Teknik Direktör İsmail Kartal'la 2020-21'de Konyaspor'da çalışmıştı.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'la temasa geçip girişimlere başlaması bekleniyor.