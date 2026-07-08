Trabzonspor'dan Prestianni için rekor transfer teklifi! Portekiz basını duyurdu

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Trabzonspor'da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer Andre Onana'yı 1 sezon daha kiraladığını açıklamış, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'i ise bonservisiyle kadrosuna kattığını duyurmuştu. Karadeniz ekibinin anlaşma sağladığı Aral Şimşir ise transfer görüşmelerini ilerletmek için Trabzon'a gelmişti. Öte yandan Trabzonspor için son olarak flaş bir transfer iddiası daha gündeme geldi.

Bordo-mavili ekibin Benfica'dan Gianluca Prestianni ile ilgilendiği öğrenildi. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Trabzonspor, genç futbolcuya cazip bir maaş teklifinde bulundu ve Benfica'ya 20 milyon euro önerdi.

Trabzonspor, bu transferi gerçekleştirmesi halinde kulüp rekorunu bir kez daha kıracak. Bordo-mavili ekip, Ernest Muçi ve Noah Saviolo için 8.5 milyon euro bonservis ödeyerek bu yaz kendi rekorunu geride bırakmıştı.

Prestianni'nin temsilcilerinin transfer görüşmeleri için Lizbon'da olduğu ve Trabzonspor'un teklifinin Benfica'nın beklentilerini tam olarak karşıladığına dikkat çekildi. Benfica formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alan Arjantinli oyuncu, 3 gol ve 6 asist kaydetti.

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