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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da golcü transferi için kollar sıvanırken sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü 2 yıldızdan birisini kadrosuna katmak için iddialı olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik Zabrze ile 22 Temmuz günü karşılaşacak Fenerbahçe'de forvet transferi büyük önem taşıyor.

Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Vedat Muriç'in şanssız sakatlığı da olduğu için golcü hamlesi için çaba harcanıyor.

Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Sarı-lacivertlilerde Serhou Guirassy ve Ollie Watkins isimleri öne çıkıyor.

Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Uzun süredir Borussia Dortmund ve Guirassy ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, bonservis pazarlığını sürdürüyor.

Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Alman kulübü 40 milyon euro isterken, Fenerbahçe 30 milyon euro öneriyor.

Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Serhou Guirassy'nin yanı sıra Fenerbahçe'de bir diğer önemli forvet adayı Ollie Watkins oldu.

Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın çok beğendiği İngiliz yıldız için kulübü Aston Villa ile girişimler hızlandı.

Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Fenerbahçe'nin 30 milyon euroluk bir teklifi Premier Lig temsilcisine gönderdiği kaydedildi.

Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Watkins'e de yıllık 9 milyon euro sundu.

Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtildi. Görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.

Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek

Fenerbahçe yönetimi kısa sürede forvet transferini bitirmeye çalışacak.

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