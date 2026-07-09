Fenerbahçelileri sevindiren haber! İki forvetten birisi gelecek
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da golcü transferi için kollar sıvanırken sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü 2 yıldızdan birisini kadrosuna katmak için iddialı olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50
Uzun süredir Borussia Dortmund ve Guirassy ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, bonservis pazarlığını sürdürüyor.
Alman kulübü 40 milyon euro isterken, Fenerbahçe 30 milyon euro öneriyor.
Serhou Guirassy'nin yanı sıra Fenerbahçe'de bir diğer önemli forvet adayı Ollie Watkins oldu.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın çok beğendiği İngiliz yıldız için kulübü Aston Villa ile girişimler hızlandı.
Fenerbahçe'nin 30 milyon euroluk bir teklifi Premier Lig temsilcisine gönderdiği kaydedildi.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki Watkins'e de yıllık 9 milyon euro sundu.
Oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtildi. Görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.
Fenerbahçe yönetimi kısa sürede forvet transferini bitirmeye çalışacak.
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