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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da transferde büyük endişe! Victor Osimhen...

Galatasaray'da transferde büyük endişe! Victor Osimhen...

Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun transfer durumuna dair gelen son haber, Cimbom'da endişeye neden oldu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'da transferde büyük endişe! Victor Osimhen...

İspanya basınında Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'da transferde büyük endişe! Victor Osimhen...

Barcelona, Nijeryalı golcüyü yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Galatasaray'da transferde büyük endişe! Victor Osimhen...

Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Katalan ekibinin, Osimhen'i öncelikli adaylar arasında gördüğü belirtildi.

Galatasaray'da transferde büyük endişe! Victor Osimhen...

Haberde, Barcelona yönetiminin transfer için şartları değerlendirdiği ifade edildi.

Galatasaray'da transferde büyük endişe! Victor Osimhen...

Ayrıca İspanyol devinin, Osimhen'in durumu hakkında Galatasaray ile temasa geçebileceği öne sürüldü.

Galatasaray'da transferde büyük endişe! Victor Osimhen...

Barcelona'nın ekonomik şartlar doğrultusunda transfer planını şekillendireceği kaydedildi.

Galatasaray'da transferde büyük endişe! Victor Osimhen...

Nijeryalı yıldızın performansının Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ettiği aktarıldı.

Galatasaray'da transferde büyük endişe! Victor Osimhen...

Galatasaray cephesinden ise iddialarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray'da transferde büyük endişe! Victor Osimhen...

Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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