Galatasaray'da transferde büyük endişe! Victor Osimhen...
Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun transfer durumuna dair gelen son haber, Cimbom'da endişeye neden oldu. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50
İspanya basınında Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Barcelona, Nijeryalı golcüyü yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Katalan ekibinin, Osimhen'i öncelikli adaylar arasında gördüğü belirtildi.
Haberde, Barcelona yönetiminin transfer için şartları değerlendirdiği ifade edildi.
Ayrıca İspanyol devinin, Osimhen'in durumu hakkında Galatasaray ile temasa geçebileceği öne sürüldü.
Barcelona'nın ekonomik şartlar doğrultusunda transfer planını şekillendireceği kaydedildi.
Nijeryalı yıldızın performansının Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ettiği aktarıldı.
Galatasaray cephesinden ise iddialarla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.