Rafael Leao'dan olay hareket! Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer gündeminde yer alan Rafael Leao, sosyal medyada gündem oldu. Milan forması giyen Portekizli yıldız, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarları kızdıran bir hareket yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 23:05
Şampiyonluğu kazanacak güçlü bir kadro kurmak isteyen Yıldırım ve Safi'nin gündemine gelen isimlerden birisi de Milan forması giyen Rafael Leao olmuştu.
Hakan Safi, geçtiğimiz hafta Milano'ya giderek Milan-Atalanta maçını yerinden takip etmiş ve Leao dahil olmak üzere İtalyan devinin birkaç oyuncusu için görüşme gerçekleştirmişti.
Fenerbahçe'de Portekizli futbolcu için girişimler sürerken, 26 yaşındaki oyuncudan flaş bir hareket geldi.
GALATASARAYLI YILDIZLARIN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMLARINI BEĞENDİ
Rafael Leao, sosyal medya hesabından Galatasaraylı futbolcular Victor Osimhen, Leroy Sane ve Ismail Jakobs'un şampiyonluk paylaşımlarını beğendi.
Leao'nun bu hareketi, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların tepkisi çekti.
İşte Leao'nun beğendiği paylaşımlar...
