Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 27. şampiyonluğa hazır mısınız?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu RAMS Park'ta düzenlenen görkemli bir törenle kutlamıştı. Sarı-kırmızılılarda şampiyonluğun ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda açıklamalarda bulundu ve yeni hedeflerinden bahsetti.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"MECİDİYEKÖY PROJESİNDE SONA GELDİK"

"Göreve gelirken verdiğimiz sözler, Galatasaray için koyduğumuz hedefler vardı. Uzun zamandır kullanılamaz halde Galatasaray Adası vardı. Üyelerimizin kullanımına açık mükemmel bir tesis var. İstanbul'un gözbebeği olan bir tesis. Bunun yanında Kalamış Tesisleri'nde de yenilemeleri tamamladık. 19 Mayıs'ta birlikte oldup Atamız'ı anıp Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Göreve geldiğimizde Riva projemiz devam ediyordu. İkinci etap için Kasım 2024 tarihinde Emlak Konut ile anlaşmamızı revize ettik. Konut satışları, pazarlama gerçekleştiriliyor. Riva aramize komşu 30 dönümlük ticari alan da kulübümüze kazandırıldı. Mecidiyeköy binamız... Göreve geldiğimizde konuta dönüştürdük. Florya'da bize ait olmayan arazinin alınmasında büyük rol üstlendi. Tüm projeleri hızlandırmamıza yardımcı oldu. Haziran ayında daireleri teslim etmeyi planlıyoruz. Bu projede sona geldik."

"FLORYA MALİ BAĞIMSIZLIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"

"Florya, kulübümüzün mali bağımsızlığını kazanması yolunda çok önemli adımdır. Tüm hassasiyetleri göze alarak ilerledik. Bu böyle bilinsin. Arsa karşılığı paylaşım sözleşmesi imzalandı. Kulübümüze yapılan 50 milyon dolarlık ön ödemeyle Bankalar Birliği kredisinin kalan kısmı kapandı, vadesi geçmiş ticari borçların bir kısmı ödendi. İnşaat için ilk adım atıldı. Ruhsat projesi başvurusu yapılacak ve inşaat başlayacak. Bu projeden önümüzdeki süreçte gelecek finansal destek sizden aldığımız yetki doğrultusunda kullanılacak."

"KEMERBURGAZ GALATASARAY'IN YENİ FUTBOL AKLIDIR"

"Kemerburgaz, göz bebeğimiz, gurur duyduğumuz, dünya standartlarında bir tesis. Avrupa'da zaferlere ulaşmak için gerekli çalışmalardan bir tanesiydi. Başkanlık dönemimde bu tesisi tamamlamaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri sadece bir tesis değildir, burası Galatasaray'ın yeni futbol aklıdır. Kemerburgaz Tesisleri, kulübümüzün kaynakları kullanılarak tamamlanmıştır. Bu gibi tesisler için kullandığımız bütçe yaklaşık 70 milyon Euro'dur. Bu tesis çalışmalarını yapmamayı tercih etseydim Galatasaray'ın hiç borcu olmazdı, kasasında parası olurdu, kurucularımızdan emanet vizyonumuzu da kaybetmiş olurduk. Kemerburgaz'da ikinci faz için çalışıyoruz. İlk planladığımız projeye 1600 kişilik stadyum ekledik. Bu tesislerin inşaatı Aralık 2026'da bitecek. Kemerburgaz geleceğin yıldızlarının yuvası, sporcularımızın yetişeceği alandır. Galatasaray'ın gelecekteki neferleri buradan doğacaktır."

"ASLANTEPE VADİSİ GALATASARAY'IN 100 YILININ GELECEĞİDİR"

"Aslantepe Vadisi sadece bir spor kompleksi değil, Galatasaray'ın 100 yılının geleceğidir. 165 bin metrekarelik dev bir yaşam ve spor merkezi kuruyoruz. Aslantepe Vadisi'nin tamamlanmasıyla birlikte 365 gün yaşayan bir spor kompleksi olacak. İmar planı onaylandı, bakanlık onayı alındı, ruhsatı alındı. Temel atma törenini yaptık. Yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en modern spor altyapılarından biri Galatasaray'ın olacak. Aslantepe'nin finansal kaynağı için çalışmalarımız devam ediyor. İlk aşamada kulüp yönetimi ve bağlı idari birimlerinin taşınacağı binayı yapmayı planlıyoruz. RAMS Park'ta yapılan yatırımlarla stadyum deneyimini tamamen değiştirdik. Hem taraftar deneyimini büyüttük hem sponsorluk gelirlerimizi artırdık. Modern futbol sadece sahada oynanmıyor, marka gücüyle, teknolojiyle, deneyim ekonomisiyle büyüyor."

"ŞİMDİ DAHA BÜYÜK HEDEFLER İÇİN HAZIRLANACAĞIZ"

"Erkek futbol takımımız, üst üste 4'üncü toplamda 26'ıncı şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluğumuzu kutladık. Her dakikası mükemmel bir geceyi tüm taraftarlarımızla birlikte yaşadık. Şimdi daha büyük hedefler için hazırlanmaya başlamanın zamanı. Göreve geldiğimizde amatör şubelerimizde her sene üstüne koyarak devam etme hedefimiz vardı. 4 senede bu anlamda çok başarılı olduk. Rekabetçi kimliğimizden vazgeçmeden Türk sporuna pırıl pırıl gençler yetiştirdik. Yüzlerce kupa ve madalya kazandık. Uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil ettik. Aslantepe Vadisi'yle birlikte bu branşları başka seviyeye çekeceğiz. Galatasaray, yalnızca sahada kazanan bir kulüp değildir. Bulunduğu topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olan büyük bir camiadır. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Birlikte 1905 projesi, Galatasaray'ın dayanışma ruhunun en güçlü örneklerinden biri oldu. Deprem felaketinin ardından bölgeden elimizi hiç çekmedik, bugün de sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konteyner kentimizde çok önemli bir süreci geride bıraktık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yeni hayatlarına geçişlerine yardımcı oluyoruz."

"GALATASARAY ARTIK GLOBAL BİR SPOR MARKASI OLMAK ZORUNDADIR"

"Galatasaray'ın hedefi yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değildir. Galatasaray, artık global bir spor markası olmak zorundadır. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, Deloitte Para Ligi'nde ilk 15 kulüp arasına girmek, 600 milyon Euro gelir seviyesine ulaşmak, Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir kulüp olmak istiyoruz. Biz küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız. Biz bu döneme yalnızca bir yönetim dönemi olarak görmüyoruz. Galatasaray'ın küresel dönüşüm dönemi olarak görüyoruz. Dünyadaki büyük kulüpler sadece sahada değil, ekonomide, teknolojide, marka gücünde yarışıyorlar. Galatasaray'ı dünyanın en güçlü aktörlerinden biri yapmak zorundayız. Büyük dönüşüm programını hazırladık."

"GALATASARAY GELECEĞİN KULÜBÜDÜR"

"7 farklı başlıkta büyük dönüşüm programı hazırladık. Birinci program, stadyum ve Aslantepe gelirleriyle deneyim ekonomisi. Stadyum, sadece maç oynanan bir yer olmayacak, 365 gün yaşayacak Galatasaray merkezi olacak. Modern spor ekonomisinin geleceği burada. İkinci program, ticari ve sponsorluk gelirlerinin büyütülmesi. Yeni sponsor modelleri, uluslararası işbirlikleriyle Galatasaray ekonomisi daha büyük olacak. GS Store'daki rekorlar ilk adımıdır. Cafe Il Gala gibi projeler yeni dönemin habercisidir. Üçüncü program, dijital platformlar ve taraftar ekosistemi. Dijital gücü olmayan hiçbir marka sürdürülebilir büyüme sağlayamaz. Dördüncü program, uluslararası büyüme. Biz artık Türkiye'ye konuşan bir kulüp olamayız. Galatasaray'ın bugün Avrupa'da, Ortadoğu'da, Asya'da, Amerika'da milyonlarca taraftarı var. Bu gücü organize edeceğiz. Stratejik işbirlikleri ve yatırımlarla Galatasaray'ı dünyanın her bölgesinde daha görünür hala getireceğiz. Beşinci program, sportif mükemmellik ve akademi dönüşümü. Başarı tesadüfi değildir, plandır. Futbolda kurduğumuz kadro, yaptığımız yatırımlarla üst üste şampiyonluklar kazandık. Avrupa'da güçlü Galatasaray izletmeye başladık yeniden. Hedefimiz sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da kalıcı başarıdır. Galatasaray sporun her alanında zirveyi hedefler. Altyapıyı güçlendirerek başarıyı sürdürülebilir hale getiriyoruz. Altıncı program, yapay zeka ve teknoloji yatırımları. Her alanda teknolojiyi merkeze alan bir Galatasaray oluşturacağız. Yedinci program, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk. Galatasaray sadece kazanan değil örnek olan bir kulüp olmak zorundadır. Sosyal sorumluluk ve toplumsal katkıyla Galatasaray'ı öncü yapacağız. Galatasaray geleceğin kulübüdür."

"HEDEFLERİMİZDEN BİRİ NBA EUROPE PROJESİNDE YER ALMAK"

"Hedeflerimizden biri NBA Europe projesinde yerimizi almaktır. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakında güzel haberler vereceğiz umuyorum."

"27. ŞAMPİYONLUĞA HAZIR MISINIZ?"

"17 Mayıs, hepimizin hatırasında UEFA Kupası vardır. Yaşayan efsanemiz Fatih Terim'in çok güzel bir sözü vardır; "En büyük şampiyonluk bir sonraki şampiyonluktur!" İşte biz de şimdi önümüze bakıyoruz. 27'inci şampiyonluğa hazır mısınız?"