Galatasaray'dan rotasyon! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler

Şampiyon G.Saray, Süper Lig'in kapanışında bugün düşme hattındaki Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Kasımpaşa'ya ligde kalmak için 1 puan yeterken, teknik direktör Okan Buruk ise oyuncularının bir kısmını dinlendirecek. Özellikle milli isimlere izin veren başarılı çalıştırıcı, takımda fazla forma şansı bulamayan oyuncuları sahaya sürecek.

CİMBOM 27-7 ÖNDE

G.Saray ile Kasımpaşa bugüne kadar Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya geldi. Ligde iki ekip arasındaki 43 maçtan 27'sini G.Saray kazanırken, 9 mücadele berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı. G.Saray, bu maçlarda 90 kez ağları havalandırırken, Kasımpaşa ise rakibine 48 golle karşılık verdi.

İŞTE KASIMPAŞA-G.SARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: ALİ EMRE, AROUS, BECAO, OPOKU, FRIMPONG, BALDURSSON, KEREM, İRFAN CAN, DIABATE, BEN OUANES, BENEDYCZAK

G.SARAY: GÜNAY, SINGO, ARDA, ABDÜLKERİM, EREN, NHAGA, KAAN, İLKAY, YUNUS, AHMED, ICARDI