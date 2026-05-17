CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan rotasyon! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler

Galatasaray'dan rotasyon! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olmaya hazırlanan Galatasaray'da mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. İşte sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un kapanış maçında sahaya süreceği isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'dan rotasyon! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler

Şampiyon G.Saray, Süper Lig'in kapanışında bugün düşme hattındaki Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Kasımpaşa'ya ligde kalmak için 1 puan yeterken, teknik direktör Okan Buruk ise oyuncularının bir kısmını dinlendirecek. Özellikle milli isimlere izin veren başarılı çalıştırıcı, takımda fazla forma şansı bulamayan oyuncuları sahaya sürecek.

CİMBOM 27-7 ÖNDE

G.Saray ile Kasımpaşa bugüne kadar Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya geldi. Ligde iki ekip arasındaki 43 maçtan 27'sini G.Saray kazanırken, 9 mücadele berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı. G.Saray, bu maçlarda 90 kez ağları havalandırırken, Kasımpaşa ise rakibine 48 golle karşılık verdi.

İŞTE KASIMPAŞA-G.SARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: ALİ EMRE, AROUS, BECAO, OPOKU, FRIMPONG, BALDURSSON, KEREM, İRFAN CAN, DIABATE, BEN OUANES, BENEDYCZAK

G.SARAY: GÜNAY, SINGO, ARDA, ABDÜLKERİM, EREN, NHAGA, KAAN, İLKAY, YUNUS, AHMED, ICARDI

Cimbom'dan Tzolis çıkarması!
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Başkan Erdoğan’dan gençlere Türkiye Yüzyılı mesajı: Gençler güçlüyse millet de devlet de güçlü
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Kadıköy'de prestij peşinde!
Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı 00:10
Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... 00:10
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu 00:10
G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! 00:10
G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... 00:10
Icardi'den veda gibi paylaşım! Icardi'den veda gibi paylaşım! 00:10
Daha Eski
F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! 00:10
Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! 00:10
F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... 00:10
RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! 00:10
Samsunspor zaferle noktaladı! Samsunspor zaferle noktaladı! 00:10
"Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" "Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" 00:10