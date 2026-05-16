Fenerbahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonunda...
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri heyecanı yaşanırken takımın başına hangi teknik direktörün geçeceği de büyük merak konusu haline geldi. Bu anlamda adı sarı-lacivertliler ile anılan Jorge Jesus ile ilgili oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 18:06 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 18:12
Fenerbahçe uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine bu sezon da son veremedi.
Trendyol Süper Lig'de 2025/2026 sezonunu sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray şampiyon olarak tamamladı.
Sarı-lacivertli camia bu nedenle yeniden yapılanmaya girecek.
Kanarya'da 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimleri gerçekleşecek.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin adaylığını koyduğu seçimlerin sonucu büyük merak konusu haline gelirken iki adayın da başkan olması halinde görev vereceği teknik adam, kafalarda soru işareti haline geldi.
Aziz Yıldırım'ın öncelikli adaylarından birisinin Fenerbahçe eski teknik direktörü Jorge Jesus olduğu konuşuluyor.
Son olarak Portekizli çalıştırıcı ile ilgili yurt dışından A Bola flaş bir habere yer verdi.
Yer alan haberde deneyimli teknik adamın geleceği hakkında, sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılacağı aktarıldı.
Haberin devamında ise, "Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla mayıs ayı sonunda Lizbon'da bir görüşme planladı. Jesus'a 15 milyon Euro'yu aşan bir teklif yapılacak." ifadeleri yer aldı.