Samsunspor sahasında Göztepe'yi yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir sezon bitmek üzere. Ligin 34. haftasında kapanış haftasında Samsunspor sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Karadeniz ekibi bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Samsunspor'un ilk golünü; dakikada 36'da Coulibaly kaydetti. Samsunspor'un ikinci golünü ise 85. dakikada Elayis Tavsan attı.

Ev sahibi ekip adına 89. dakikada bu kez sahneye Mouandilmadji çıktı. Çadlı futbolcu takımının bu sezon ligde son golünü atan isim oldu.

Karşılaşmada ayrıca 81. dakikada Göztepe'den Heliton kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ardından Samsunspor ligde 51 puanla 7. sırada bulunuyor. Göztepe ise 55 puanla 6. sırada yer alıyor.