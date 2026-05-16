RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Gaziantep FK, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi 2-1 kazanan İstanbul temsilcisi, ligi 5. sırada tamamladı. Ev sahibi takımın tek golü 59. dakikada Christopher Lungoyi'den geldi. RAMS Başakşehir'in gollerini ise 6. dakikada Davie Selke ve 22. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Trabzonspor'un kazanması durumunda RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılım sağlamaya hak kazanacak.