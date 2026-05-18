Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan görüşme sona erdi. Gerçekleşen toplantının ardından teknik direktör Sergen Yalçın görevi bırakma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 14:54 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 15:19
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki toplantı sonra erdi. Kritik toplantının ardından tecrübeli teknik adam ile karşılıklı mutabakat sonunda yollar ayrıldı.

Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada tamamlayan, hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Ümraniye'de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın'ın yanı sıra Asbaşkan Murat Kılıç ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu da katıldı. Alınan karar sonucu Yalçın'ın görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Gerçekleşen toplantıda alınan kararın kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN SİTEMLERİNİ DİLE GETİRDİ!

A Spor'da yer alan habere göre, iki taraf arasında yapılan görüşmede teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle sitemlerini dile getirdiği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş taraftarının artık arkasında durmadığını ve yol ayrımı kararı verilmesinin en doğru tercih olacağını ilettiği belirtildi.

Başkan Serdal Adalı'nın da bu kararı kabul ettiği ve Sergen Yalçın'ın görevini bıraktığı ifade edildi. Öte yandan Sergen Yalçın 250 milyon TL olan alacağını da Beşiktaş'a bıraktı.

