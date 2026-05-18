Kartal Yiğit, Sergen Yalçın'ın ayrılığını değerlendirdi! İşte Beşiktaş'ın yeni hoca adayları

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 15:27 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 15:36

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. A Spor yorumcusu Kartal Yiğit de siyah beyazlılardaki son dakika gelişmesini değerlendirdi. Kartal Yiğit yaptığı açıklamada, "Eduard Graf'ın dümene geçeceğini düşünüyorum. Hatta duyduğum kadarıyla başkan Serdal Adalı, teknik direktör seçimini Eduard Graf'a bırakacak. Dino Toppmöller, Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için en güçlü aday. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne katılırsa Oliver Glasner ile de kesin olarak temas kurulacak. Başkanın da tercihi yabancı teknik adamdan yana. Başka bir isim de Razvan Lucescu." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)