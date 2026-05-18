Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid Dani Carvajal Real Madrid'den ayrılacağını duyurdu!

Real Madrid, altyapısından yetişen ve takım kaptanlığını yapan Dani Carvajal, sezon sonu eflatun beyazlı kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 15:18
Real Madrid, altyapısından yetişen ve uzun yıllar takımın formasını terleten tecrübeli sağ bek Dani Carvajal ile sezon sonunda yolların ayrılacağını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Carvajal için "Real Madrid ve dünya futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri" ifadeleri kullanılırken, İspanyol oyuncuya kulübe verdiği katkılar nedeniyle teşekkür edildi.

2002 yılında Real Madrid altyapısına adım atan Carvajal, tam 23 sezon boyunca kulübün bir parçası oldu. Altyapıda 10 yıl geçiren deneyimli futbolcu, A takımda ise 13 sezon görev yaptı ve kulüp tarihinin en başarılı isimleri arasına adını yazdırdı.

Başarılı kariyerinde 6 UEFA Champions League, 6 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga şampiyonluğu, 2 İspanya Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası kazanan Carvajal, Avrupa futbolunun unutulmaz savunmacıları arasında gösteriliyor.

Real Madrid kariyerinde toplam 450 maça çıkan deneyimli sağ bek, 14 gole imza attı. İspanya Milli Takım formasıyla ise 51 karşılaşmada görev alan Carvajal; 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2023 UEFA Uluslar Ligi zaferleri yaşadı.

