Real'den Arda için gelen teklife ret

19 Mayıs 2026 06:50
Takımın başına Jose Mourinho'yu getirmeye hazırlanan Real Madrid'e Arda Güler için resmi teklif yapıldı. F.Bahçe'nin 16 milyon euro pay alabileceği teklifi İspanyol kulübü reddetti. İspanyol basınından Fichajes'e göre; Arda'nın takımdaki dokunulmaz futbolculardan biri olduğu belirtilerek, Suudi Arabistan'dan gelen 80 milyon euroluk teklif kabul edilmedi.