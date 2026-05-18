Yabancı hoca gündemde! Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarını canlı yayında açıkladı
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleşen kritik zirvenin ardından yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı camiada gözler şimdi yeni teknik direktöre çevrilirken, A Spor yorumcusu Kartal Yiğit canlı yayında öne çıkan adayları açıkladı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 16:02
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki toplantı sonra erdi. Kritik toplantının ardından tecrübeli teknik adam ile karşılıklı mutabakat sonunda yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekipte Sergen Yalçın'nın ayrılığının ardından yerine gelecek isim konusu büyük merak konusu oldu.
A Spor yorumcusu Kartal Yiğit, Yalçın'ın yerine gelecek adayları açıklarken, Beşiktaş'ta direksiyona yeniden Futbol Direktörü Eduard Graf'ın geçeceğini aktardı.
"Yabancı teknik direktör adayları arasında ise PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu'nun adı geçiyor. Ayrıca Avrupa futbolunda dikkat çeken teknik adamlardan Oliver Glasner (Crystal Palace) ve Dino Toppmöller'in (Eintracht Frankfurt) de kulübün gündeminde olduğu öğrenildi."
Öte yandan Oliver Glasner'in, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi bileti alması halinde görüşmelere daha sıcak bakabileceği iddia edildi.