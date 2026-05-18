CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Yabancı hoca gündemde! Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarını canlı yayında açıkladı

Yabancı hoca gündemde! Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarını canlı yayında açıkladı

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleşen kritik zirvenin ardından yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı camiada gözler şimdi yeni teknik direktöre çevrilirken, A Spor yorumcusu Kartal Yiğit canlı yayında öne çıkan adayları açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 16:02
Yabancı hoca gündemde! Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarını canlı yayında açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki toplantı sonra erdi. Kritik toplantının ardından tecrübeli teknik adam ile karşılıklı mutabakat sonunda yollar ayrıldı.

Yabancı hoca gündemde! Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarını canlı yayında açıkladı

Siyah-beyazlı ekipte Sergen Yalçın'nın ayrılığının ardından yerine gelecek isim konusu büyük merak konusu oldu.

Yabancı hoca gündemde! Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarını canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu Kartal Yiğit, Yalçın'ın yerine gelecek adayları açıklarken, Beşiktaş'ta direksiyona yeniden Futbol Direktörü Eduard Graf'ın geçeceğini aktardı.

Yabancı hoca gündemde! Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarını canlı yayında açıkladı

"YABANCI ADAYLAR GÜNDEMDE"

"Yabancı teknik direktör adayları arasında ise PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu'nun adı geçiyor. Ayrıca Avrupa futbolunda dikkat çeken teknik adamlardan Oliver Glasner (Crystal Palace) ve Dino Toppmöller'in (Eintracht Frankfurt) de kulübün gündeminde olduğu öğrenildi."

Yabancı hoca gündemde! Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarını canlı yayında açıkladı

Öte yandan Oliver Glasner'in, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi bileti alması halinde görüşmelere daha sıcak bakabileceği iddia edildi.

F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde önemli açıklamalar
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dani Carvajal R. Madrid'den ayrılacağını duyurdu! Dani Carvajal R. Madrid'den ayrılacağını duyurdu! 15:18
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! 14:54
Milli boksörlerden 12 madalya! Milli boksörlerden 12 madalya! 14:48
Basketbol Ligi'nde play-off final serisi! Basketbol Ligi'nde play-off final serisi! 14:29
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası! Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası! 14:21
Başkan Erdoğan şampiyon G.Saray'ı kabul etti Başkan Erdoğan şampiyon G.Saray'ı kabul etti 14:16
Daha Eski
Kickboks Dünya Kupası'nda 11 madalya! Kickboks Dünya Kupası'nda 11 madalya! 14:08
Kayserispor'da Memduh Büyükkılıç'tan açıklamalar! Kayserispor'da Memduh Büyükkılıç'tan açıklamalar! 14:01
Başakşehir'de flaş Duarte gelişmesi! Ayrılık... Başakşehir'de flaş Duarte gelişmesi! Ayrılık... 13:56
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Son maçlarına çıktılar G.Saray'da 3 ayrılık birden! Son maçlarına çıktılar 13:54
RAMS Başakşehir Ligi 5. sırada tamamladı! RAMS Başakşehir Ligi 5. sırada tamamladı! 13:52
Arsenal - Burnley maçı bilgileri Arsenal - Burnley maçı bilgileri 13:22